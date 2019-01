von svz.de

11. Januar 2019, 07:09 Uhr

Heute bietet die Sternwarte um 19 Uhr und am 13. Januar um 14.30 Uhr astronomische Vorträge über die Höhepunkte des Jahres an. Auch die Reihe „Sternbild des Monats“ wird fortgeführt – am 18. Januar 19 Uhr und am 20. Januar um 14.30 Uhr wird das Sternbild „Fuhrmann“ näher beleuchtet.