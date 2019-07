Schwerin : Börse für das Ehrenamt

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die nächste Ehrenamtsbörse im Stadthaus findet am Donnerstag, 18. Juli, von 15 bis 17 Uhr in Raum 1.088 in der 1. Etage statt. Traditionell informieren und beraten Mitglieder des Fachkreises „EiS - Ehrenamt in Schwerin“ zu Engagementmöglichkeiten und geben Einblicke in die Vielzahl von Angeboten aus der Ehrenamtsdatenbank. Sie bringen hier Interessierte mit den Vereinen zusammen, um so das Ehrenamt gemeinsam zu stärken.