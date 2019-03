Schwerin : Bowie-Cover im Speicher

von svz.de

14. März 2019, 07:23 Uhr

Im Sommer 2016 fanden sich sechs junge Musikstudenten des Instituts für Musik Osnabrück im Rahmen ihres Studiums zusammen, um gemeinsam ihre Lieblingssongs von David Bowie zu spielen und auf die Bühne zu bringen. Nach den ersten erfolgreichen Konzerten und viel positiver Rückmeldung wurde schnell der Entschluss gefasst, die Band „The Young Dudes“ jetzt erst so richtig anzugehen und ab dem Frühjahr 2018 die Bühnen Deutschlands mit einer unvergleichlichen Show zu erobern. Am Sonnabend machen die Jungs Halt in Schwerin, im Speicher. Los geht das Konzert 21 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information, Am Markt 14, oder im Ticketservice der Sport- u. Kongresshalle.