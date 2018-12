Schwerin : Brandnacht: Versandeter Hydrant

Feuerwehr konnte Wasser von der Werderstraße nur teilweise entnehmen / Kameraden suchten alternative Quelle

von Bert Schüttpelz

05. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Mehrere hunderttausend Euro Schaden und sechs unbewohnbare Wohnungen – das ist das traurige Resultat des Großbrandes in der Hospitalstraße (SVZ berichtete). Dabei waren Berufsfeuerwehr und auch die freiwilligen Kameraden innerhalb weniger Minuten vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Bis auf eine leicht verletzte Frau war es bei den Bewohnern des Hauses zu keinen Gesundheitsschädigungen gekommen.

Doch alles glatt gelaufen war bei diesem Einsatz eben doch nicht. So berichteten Augenzeugen in der Brandnacht, dass ein Hydrant in der Werderstraße „nicht richtig funktionierte“. Als die Kameraden aus dem Hydranten mitten auf der Werderstraße Wasser zum Löschen entnehmen wollten, gab es auf Dauer nicht genug Druck. Die Wehren mussten eine Alternative suchen. In der Bergstraße wurde dann schließlich ein weiterer Hydrant angezapft, mit dem die Löscharbeiten weitergingen. Die Probleme in der Werderstraße beschäftigten die Stadtverwaltung, die Berufsfeuerwehr und auch die WAG, die die Hydranten im Stadtgebiet betreuen, auch noch Anfang dieser Woche. „Es stimmt, dass wir den Hydranten wechseln mussten. Eine Sedimentschicht verhinderte die volle Funktionsfähigkeit“, sagt der Leiter der Berufsfeuerwehr, Dr. Stephan Jakobi. Sehr wahrscheinlich durch Regen eingespülter Sand führte zu den technischen Problemen. „Es ist aber wichtig zu wissen, dass wir zu keinem Zeitpunkt der Löschmaßnahmen kein Wasser hatten. Unsere Fahrzeuge führten 6000 Liter Löschwasser mit und der nächste Hydrant war schnell erreicht“, so der Chef der Feuerwehr.

Fragen bleiben trotzdem offen. Wie kann es sein, dass ein Hydrant in einem so viel bevölkerten Stadtteil nicht funktioniert? Hanno Nispel vom städtischen Wasserversorger WAG will sich den schwarzen Peter nicht zuschieben lassen: „Wir haben am Montag nochmals alle Hydranten kontrolliert – ohne Auffälligkeiten. Beim Hydranten in der Werderstraße wissen wir, dass hier viel Sand eingetragen wird, da dieser vom Straßenbau relativ ungünstig in der Fahrspur angeordnet liegt. Dies hindert aber nicht an der Löschwasserentnahme“, sagt der technische Leiter.

Diese Aussage steht jedoch den Angaben der Feuerwehr und der Augenzeugen gegenüber, die beschrieben, dass die Entnahme nicht vollumfänglich möglich war. Warum hätte ansonsten gewechselt werden müssen? Zu den Wartungsarbeiten sagte Hanno Nispel, dass alle Hydranten im Gebiet Hospitalstraße/ Werderstraße am 18. Oktober überprüft und gewartet worden seien. Mario Kuska



Kommentar

Maximaler Schutz

Es geht nicht darum, die Schuldigen für einen technischen Defekt zu suchen. Die Feuerwehr konnte löschen und es ist kein Mensch schwer

verletzt worden. Trotzdem wollen sich knapp 100 000 Schweriner auch bei Bränden maximal sicher fühlen. Dazu gehören funktionierende Hydranten. Also ist der Auftrag an die Stadt und den Versorger klar:

Nachbessern bitte!