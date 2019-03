Schwerin : Briefe geben Einblicke in Falladas Leben

von svz.de

Fallada-Sohn Achim Ditzen und Schaupieler Jan Damitz lesen am Donnerstag aus den Geschwisterbriefen „Ohne Euch wäre ich aufgesessen“ im Schleswig-Holstein-Haus. Los geht die literarisch-musikalische Lesung beim Literaturstammtisch um 19.30 Uhr.

Achim Ditzen hat 2018 anlässlich des 125. Geburtstages seines Vaters Hans Fallada alias Rudolf Ditzen die Geschwisterbriefe herausgegeben. Von 1928 bis 1946 gehen Briefe zwischen Rudolf Ditzen und seinen Schwestern Elisabeth und Margarete sowie deren Ehemännern Heinz und Fritz hin und her. Bemerkenswert ist, wie solidarisch sich die Familienmitglieder zu dem mehrfach gestrauchelten Rudolf Ditzen verhalten, der zwei Jahre Gefängnis hinter sich hat. Er wendet sich reumütig an die Verwandten, und sie helfen ihm. Sie sind zum Verzeihen bereit. Wir erfahren von Falladas literarischen, finanziellen und gesundheitlichen Problemen, von seinem Auf und Ab in der Nazi-Zeit. Immer wieder wurde er zum unerwünschten Autor erklärt.

Die Briefe sind ein Geschichtsbuch besonderer Art. Man kann auch erfahren, wie und wann zum Beispiel die Romane „Kleiner Mann- was nun?“, „Bauern, Bonzen und Bomben“, „Wolf unter Wölfen“ oder „Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“ entstanden sind, wie er in Berkenbrück bei Berlin denunziert und verhaftet wurde oder wie er nach jedem Buch zusammenbricht.

Die Veranstaltung musikalisch begleiten werden Dr. Eckart Möbius sowie Stefan und Anne Christin Möbius die Veranstaltung.