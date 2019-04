Schwerin : Buchpremiere zum Stammtisch

von svz.de

04. April 2019, 07:16 Uhr

Lutz Dettmann, Autor und Vorstandsmitglied der Fallada-Gesellschaft, stellt heute im Schleswig-Holstein-Haus sein neues Buch „Über uns der weite Himmel“ vor. Es handelt sich um die Fortsetzung seines Romans „Anu- Eine Liebe in Estland“. Autor Lutz Dettmann liebt Estland. Seine Figuren stammen aus diesem geschichtsträchtigen Land, das schon in seinem Buch „Anu“ den Schauplatz stellte. Auf 534 Seiten fiebert der Leser mit den Romanfiguren und erfährt vom Schicksal eines Landes und seiner Menschen in schwerer Zeit. Moderieren wird Liane Römer. Der 75. Literaturstammtisch findet von 19.30 Uhr an statt.