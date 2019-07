Schwerin : Bücher, Kleidung und mehr

Flohmarkt lockt zahlreiche Besucher an den Stadthafen

von Christina Köhn

22. Juli 2019, 07:02 Uhr

Spielzeug, Schallplatten, Bücher, Geschirr und Schmuck so weit das Auge reicht. Am Sonntag schlenderten zahlreiche Besucher die Promenade am Stadthafen entlang und suchten aufmerksam die knapp 50 Stände nach dem ein oder anderen Schnäppchen ab.

Auch Kathrin und Christian Höhn waren mit ihren Kindern Mattis und Mike unterwegs. „Ich schaue heute besonders nach Kinderkleidung, lasse mich aber auch gern überraschen“, so die Mutter aus Hamburg, die mit ihrer Familie momentan Urlaub in ihrer Heimatstadt macht.

Am Stand von Eva Weißmann blieb sie stehen und begutachtete T-Shirts, Hosen und Schuhe für die Kleinen. „Ich stehe seit 26 Jahren auf Flohmärkten“, erzählt Eva Weißmann. Erst habe die Schwerinerin die Kleidung ihrer Kinder verkauft, nun bietet sie die Klamotten der Enkelkinder an – alles ordentlich zusammengelegt und nach Größe sortiert.