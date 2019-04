Schwerin : Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek

von svz.de

04. April 2019, 07:06 Uhr

Mehrmals im Jahr veranstaltet der Freundeskreis der Stadtbibliothek Bücherflohmärkte und diese sind inzwischen zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender geworden. Morgen von 14 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr wird wieder eine Vielzahl von Büchern, CDs und DVDs zum Verkauf bereitgestellt und Besucher können so manchen Bücherschatz heben. Angeboten werden im Veranstaltungsraum der Bibliothek in den Schweriner Höfen Bücher aller Genres und Fachgebiete.

Die Bücher – zum Teil aussortierte Exemplare aus Bibliotheksbeständen und zum anderen Teil Spenden Schweriner Bürger – befinden sich in einem guten Zustand, und sind durchweg für einen Euro zu bekommen. Die Einnahmen der Erlöse fließen ausnahmslos in Leseprojekte des Freundeskreises oder in Lesungen für Kinder und Jugendliche in der Bibliothek.