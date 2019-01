Schwerin : Bühne frei für Talente

Beim Eröffnungskonzert der Reihe „KON-Takte“präsentiert sich der Nachwuchs

08. Januar 2019, 09:25 Uhr

Ausgewählte Kammermusik und etwa 20 junge Künstler aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern - diese Mischung gibt es am Freitag, 11. Januar, beim Auftakt der Konzertreihe „KON-Takte“ zu erleben. Um 19 Uhr findet die Veranstaltung im Brigitte Feldtmann Saal des Konservatoriums Schwerin in der Puschkinstraße 6 statt. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Bereits Anfang Januar treffen sich traditionell viele der talentiertesten jungen Instrumentalisten aus Norddeutschland zum Nordland-Kammermusikkurs. Dort setzen sie sich intensiv mit alten und neuen Werken der Kammermusik auseinander, die im Unterricht bei Dozierenden erarbeitet werden. Viele der Jugendlichen nutzen den Kurs auch als Vorbereitung für den Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert“. Das erarbeitete Repertoire präsentieren die jungen Musiker bei Abschlusskonzerten. Eines dieser Konzerte findet nun in Schwerin statt. Es ist das zweite der drei Abschluss-Konzerte und ist gleichzeitig Auftaktveranstaltung der Reihe „Kon-Takte“. In der Reihe werden neun hochkarätige Konzerte mit bekannten Formaten wie dem Excellence-Konzert und dem Lehrerkonzert und ganz neuen Programmen erklingen. Dazu gehört ein Projekt, mit dem Stockhausens Tierkreiszeichen-Komposition mit elektronischen Instrumenten neu in Szene gesetzt werden soll.

Kartenreservierungen nimmt das Konservatorium per E-Mail an dsemlow@ schwerin.de entgegen.