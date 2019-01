Stralendorf : Bürgerbüro öffnet später

von svz.de

10. Januar 2019, 09:01 Uhr

Die Sprechzeiten für das Bürgerbüro des Amtes Stralendorf haben sich für den 15. Januar geändert. Wie die Verwaltung des Amtes bekannt gibt, wird an dem Dienstag die Beratung an der Dorfstraße 30 erst ab 10 Uhr beginnen. Zudem wurde die Gemeindevertretersitzung von Wittenförden am 14. Januar abgesagt. Die anderen Sitzungen in den Gemeinden des Amtes finden wie geplant statt. Änderungen stehen auf der Homepage des Amtes unter www.amt-stralendorf.de