Schwerin : CDU diskutiert mit Wohlfahrt

25. März 2019, 08:44 Uhr

Unter der Fragestellung „Was leisten die Wohlfahrtsverbänden für Schwerin?“ lädt die CDU-Fraktion in der Stadtvertretung am heutigen Montag, 25. März, ab 18 Uhr zu einer offenen Fraktionssitzung in das Rathaus ein. Als Gesprächspartner werden als Vertreter der Kleinen Liga Jens Leupold vom DRK Kreisverband Schwerin, Axel Mielke von der Arbeiterwohlfahrt, Rudolf Hubert vom Caritasverband, Thomas Tweer von der Diakoni und als Vertreter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Stephan Hüppler von den Dreescher Werkstätten sowie Daniel Hoffmann vom Arbeiter-Samariter-Bund erwartet. Es soll diskutiert werden, was die Verbände vor Ort leisten und was ihre Pläne für die Zukunft sind. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen.