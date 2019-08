Schwerin : Chefarzt erklärt Schönheits-OP

von Christina Köhn

03. August 2019, 05:00 Uhr

Brustvergrößerungen stehen auf der Wunschliste nach ästhetischen Korrekten bei Frauen oben. Dr. Roland Mett, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie an den Helios Kliniken Schwerin, zeigt in der Patientenakademie am 7. August, 18 Uhr, in der IHK die Möglichkeiten und Risiken einer OP auf. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.