Altstadt : Collegium musicum lädt ein

von svz.de

13. Juni 2019, 10:34 Uhr

Das Collegium musicum Schwerin musiziert am Sonnabend, 15. Juni um 15.30 Uhr in der Schlosskirche unter Leitung von Adalbert Strehlow mit den Solisten Anke Nickel, Hamburg, Blockflöte und Dörte Vivant, Schwerin, Fagott. Im Rahmen des Schlossfestes erklingen Werke von Telemann, J.Ch. Fr. Bach, J.Ch. Hertel, Dupuy und Westenholtz. Karten sind bei der Touristeninformation oder an der Tageskasse zu erwerben. Das Programm bringt das Collegium musicum auch am Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr in der Kirche Retgendorf zu Gehör. Der Eintritt ist frei.