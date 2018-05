schwerin : Computer statt Filmrolle

Hinter den Kulissen des Schweriner Filmkunstfests – heute: Programmierer und Organisator Hartmut Kohlschmidt

von Bert Schüttpelz

02. Mai 2018, 23:43 Uhr

In dieser Woche sind im Filmpalast Capitol keine Hollywood-Blockbuster wie die Comic-Verfilmung „The Avengers 3“ oder Steven Spielbergs „Die Verlegerin“ zu sehen. Stattdessen laufen nahezu ganztägig Dokumentationen, Kurzfilme und auch Produktionen aus Georgien. Das Filmkunstfest MV ist das besucherstärkste Filmfestival Ostdeutschlands und findet zum 28. Mal statt. Doch ohne die vielen Helfer hinter den Kulissen wäre ein solches Ereignis nicht zu stemmen. SVZ stellt diese Woche eine Auswahl der Helfer vor.

Hartmut Kohlschmidt ist einer der wenigen Kino-Mitarbeiter, die noch eine Filmrolle einlegen können. Denn heutzutage wird in modernen Lichtspieltheatern alles per Computer gemacht. „Wir ziehen die Filme, die wir in der Regel per Internet bekommen oder auf USB-Sticks oder Festplatte immer gleich auf den Server unseres hauseigenen Film-Management-Systems“, berichtet der stellvertretende Leiter des Filmpalasts Capitol. Von dort wird die Vorführung dann per Computer-Mausklick gestartet. „Ich muss nur noch überprüfen, ob im Saal alles stimmt und ob der Ton optimal ist“, sagt Kohlschmidt.

Beim Filmfest indes muss er auch auf seine alten Fähigkeiten zurückgreifen und das klassische Filmvorführerhandwerk unter Beweis stellen. „Wir haben einen Stummfilm aus der UdSSR aus dem Jahre 1929, von dem tatsächlich keine digitale Fassung existiert“, erzählt er. Damit bei der Vorführung alles klappt, sei der alte Apparat nochmal hervorgeholt und gewartet worden. „Und dann haben wir auch einen Probelauf gestartet. Es hat alles funktioniert“, berichtet Kohlschmidt zufrieden. Er hofft nun, dass das im Programm genauso gut klappt. Denn potenzielle Fehlerquellen gäbe es bei der alten Technik erheblich mehr.

Aber ungeachtet der modernen Technik haben die Mitarbeiter des Capitols beim Filmfest immer besonders viel zu tun. „Die mehr als 100 Programmfilme auf unseren Server zu laden, erfordert eine Menge Zeit. Und es muss überprüft werden, ob zum Beispiel die richtige Fassung des Films geliefert wurde, ob die Tonspur sauber übernommen wurde, ob die Untertitel richtig sind und vieles mehr“, sagt Kohlschmidt. Aber alle Unwägbarkeiten könnten trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Auch ein Computer kann mal abstürzen oder ein Programm sich festfahren. Doch kleine Pannen haben schon immer dem Filmkunstfest eine reizvolle Note gegeben.