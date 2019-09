Consrade : Consrade lädt zum Dorffest

Reinerlös der Veranstaltung fließt an Förderkreis der Kirche

von Marco Dittmer

25. September 2019, 05:00 Uhr

Zum Dorffest für die ganze Familie lädt der Ortsteil Consrade der Gemeinde Plate. Am Sonnabend und Sonntag gibt es vor dem Bürgertreff ein Programm für Jung und Alt. Um 13 Uhr beginnt das Fest mit Kaffee und Kuchen und Kinderspielen wie Stelzenlaufen, Sackhüpfen und Dosenwerfen. Zudem gibt es einen Geschicklichkeitsparcours für Fahrräder und andere Kinderüberraschungen. Abends kann dann getanzt werden, DJ Rainer sorgt für entsprechende Musik. Es gibt Bratwurst vom Grill, leckere Suppen und lecker Fisch. Am Sonntag wird weitergefeiert. Am Morgen ist Frühschoppen mit den Grabower Blasmusikanten angesagt. Wer zum Consrade Dorffest kommt, tut auch Gutes für den Ort: Den Reinerlös der Veranstaltung erhält der Förderkreis der Consrader Kirche. Der Verein sammelt für den Erhalt des historischen Gebäudes, wo noch heute Gottesdienste abgehalten werden. Die Dorfkirche wurde erstmals 1540 als Tochterkirche von Plate erwähnt.