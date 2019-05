Bauarbeiten in Schwerin : Crivitzer Chaussee wird voll gesperrt

Arbeiten zwischen Zoo und Zippendorf: Umleitung über Hamburger Allee.

An die Großbaustelle auf der B 321 zwischen Zippendorf und Mueß haben sich die Autofahrer inzwischen gewöhnt – jetzt kommt ein neues Hindernis dazu: Voraussichtlich bis zum 31. Mai gibt es Fahrbahninstandsetzungen auf der Crivitzer Chaussee. Diesmal erwischt es die Strecke zwischen Zookreuzung und Zippendorf stadtauswärts.

Ersatzhaltestelle eingerichtet

In dieser Woche laufen vorbeitende Maßnahmen, dazu wird zumindest schon zeitweise eine Fahrbahn gesperrt. In der kommenden Woche werden indes beide Spuren in Richtung Crivitz gesperrt. Geplant ist das von Montag, 20. Mai, 9 Uhr, bis Montag, 27. Mai, 5 Uhr.

Die Umleitung führt dann über die Straßen Grünes Tal und Hamburger Allee – eine Strecke, die durch die Großbaustelle ohnehin stark in Anspruch genommen wird, denn viele Einheimische nutzen sie als Abkürzung, wenn sie von der Umgehungsstraße aus Richtung Crivitz wollen.

Die Bus-Haltestelle Bosselmannstraße und die Ersatzhaltestelle Plater Straße werden in dem Zeitraum nicht angefahren. Ersatzhaltestellen gibt es in der Hamburger Allee, an der Tallinner und Magdeburger Straße.