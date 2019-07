Schwerin : Dämmertörn auf dem Ziegelsee

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Entspannt in die Abendsonne hineingleiten, die wunderschönen Aussichten auf die malerischen Ufer und Buchten am Ziegelaußen- und innensee genießen, das ist am kommenden Sonnabend möglich. Dann bietet die Weisse Flotte wieder ihren Dämmertörn an. Los geht es um 19 Uhr, die Fahrt dauert zweieinhalb Stunden. Bis zum 31. August findet die besondere Tour jeden Mittwoch und Sonnabend statt.