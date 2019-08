von svz.de

03. August 2019, 05:00 Uhr

Wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet, sich die Dämmerung über die Seen legt, dann ist es Zeit für eine Fahrt mit der Weißen Flotte. Jeden Mittwoch und Sonnabend im August findet der Dämmertörn von 19 bis 21.30 Uhr statt und führt die Gäste an Bord über den Ziegelaußen- und -innensee vorbei an malerischen Ufern und schilfbewachsenen Buchten.