Schwerin : Damit jeder Wunsch in Erfüllung geht

von Onlineredaktion SVZ

14. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Nicht jedes Kind in Schwerin hat das Glück, Weihnachten im Kreis seiner Familie zu verbringen. Damit trotzdem viele Kinder den das Fest mit Freude verbringen können, hat die Wemag den Wunschweihnachtsbaum ins Leben gerufen.

Die Aktion richtet sich an Kinder und Jugendliche des Demmlerhauses. Die Kinder haben den Energieversorger besucht und gemeinsam mit Wemag-Vorstand Thomas Murche im Betriebsrestaurant den Weihnachtsbaum mit ihren ganz persönlichen Wünschen geschmückt. So wünscht sich ein fünfjähriger Junge einen Spielfiguren-Lava-Drachen und einen Tyrannosaurus Rex. Seine Zwillingsschwester träumt dagegen von einer Spielzeug-Küche. Alle Mitarbeiter des Energieversorgers sind bereits aufgerufen, allein oder in einer Gruppe die Wünsche der Kinder zu verwirklichen.