Schwerin : Das Ende eines alten Hauses

von Hans Taken

05. März 2019, 20:00 Uhr

Das Dach ist schon weg, die morschen Balken werden Stück für Stück abgenommen und die Ziegel herausgeschlagen – die Tage eines alten Fachwerkgebäudes in der Reutzstraße sind gezählt. Jahrelang stand das Häuschen leer und war dem Verfall preisgegeben. Nicht selten bröckelte ein Mauerstein ab und fiel auf den Gehweg. Pläne für einen Neubau an gleicher Stelle liegen schon länger in der Schublade.