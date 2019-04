Goethegymnasium Schwerin : Das ist Deutschlands beste Schulband

Die Schweriner werden jetzt auf den Open-Air-Festivals „Hurricane“ und „Southside“ spielen.

von svz

06. April 2019, 10:03 Uhr

Riesen-Jubel auf der Musikmesse in Frankfurt am Main: Die Schweriner Band „Highheel Sneakers“ hat gestern dort das Bundesfinale im Schulbandwettbewerb SchoolJam gewonnen.

Der Sieg kam für die jungen Musiker aus dem Goethegymnasium völlig überraschend. „Die Konkurrenz war unglaublich stark“, sagt Marcus Rust, der die Band nach Frankfurt begleitet hatte. „Als dann unser Name bei der Siegerehrung fiel, kannten alle kein Halten mehr.“ Die Schweriner werden jetzt auf den Open-Air-Festivals „Hurricane“ und „Southside“ spielen. Zum Gewinn gehört auch eine zweitägige Studio-Session in den legendären Abbey Road Studios in Frankfurt.