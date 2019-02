Design-Schule : Das kommt ihr nicht spanisch vor

Luz-Bella Lendinez aus Linares in Andalusien hat sich Schweriner Design-Schule für ihre dreijährige Ausbildung ausgesucht

07. Februar 2019, 08:26 Uhr

Luz-Bella Lendinez aus Linares in Andalusien ist total verliebt, und zwar in Deutschland. „Vor sechs Jahren war ich in der Lewitz auf einem Gestüt zum Reiten. Seit diesem Sommer mag ich das Land und die Leute“, gesteht die 23-Jährige, die damals auch gleich die Sprache gelernt habe. Was ihr heute sehr helfe, wie die junge Frau lächelnd gesteht. Später habe sie in ihrer Heimat Spanien bei einer Agentur für Pferdesport gearbeitet und ihre Leidenschaft für Grafikdesign entdeckt. „Im Juli letzten Jahres sah ich in Schwerin schließlich ein Schild der Design-Schule, habe mich beworben und wurde angenommen“, erinnert sich Luz-Bella Lendinez. Das freue sie immer noch, weil sie fest davon überzeugt sei, dass dieser Beruf für sie Zukunft habe. Und damit scheint sie nicht alleine zu sein. Denn für das laufende Ausbildungsjahr sind die Klassen gut besetzt. 17 junge Leute interessieren sich für Grafik, 15 für Mode und elf für das Design von Spielen, sind also sogenannte Gamer.

Und die Berufsfachschule in der Bergstraße wird nach Aussagen von Maria Weding immer internationaler. „Wir sind mittlerweile eine recht bunte Mischung. Unsere Schüler kommen aus Deutschland, Italien, Pakistan, China, Russland, Afghanistan und eben Spanien“, erzählt die 35-Jährige, die für Marketing und Bewerbungsmanagement verantwortlich ist. „Ich kümmere mich um die Bewerber, berate und helfe. Beispielsweise bei der Wohnungssuche. Alle drei Ausbildungsgänge sind übrigens Bafög-berechtigt.“ Die meisten Neuzugänge erführen aus dem Internet von der Schule. „Es sind etwa 80 Prozent, die uns so finden. Die anderen entdecken uns auf Berufsmessen oder über Mund-zu-Mund-Propaganda.“ Für die Ausbildung brauche es junge Menschen mit großer Leidenschaft und viel Herzblut, merkt Maria Weding an. Sie selbst ist seit 2012 an der Lehreinrichtung beschäftigt und hat von 2002 bis 2005 das berufliche Rüstzeug zur Grafikdesignerin gelernt. In der Branche könne man anständig Geld verdienen. „Gute Leute finden auch gute Jobs.“

Ganz am Anfang habe sie sich in Deutschland ein wenig verlassen gefühlt, gesteht Luz-Bella Lendinez. „Ich kam mir ein bisschen vor wie ein Waisenkind. Die Deutschen sind mitunter sehr distanziert. Bei uns in Spanien sind die Menschen offener. Fern von zu Hause war das nicht einfach für mich. Doch jetzt habe ich viele Freunde.“ Ihre Klasse sei wie eine kleine Familie, jeder helfe jedem. An ihrer neuen Heimat mag sie, dass alles organisiert, strukturiert und geregelt sei. „Das erleichtert das private wie berufliche Miteinander enorm“, erklärt die Auszubildende, die nebenbei immer noch in der Pferdevermittlung tätig ist. Zeit für Hobbys habe sie kaum. „Ich genieße das Malen, Zeichnen sowie Illustrieren und empfinde das nicht als Arbeit oder irgendwie anstrengend.“ Ob sie später einmal in Deutschland bleiben wolle, wisse sie noch nicht. „Mein größter Traum wäre es, in Berlin, London, Austin oder New York bei der Pentagram Design Limited zu arbeiten. Mal sehen, ob das etwas wird.“ Bei ihrem großem Fleiß sicherlich kein unmöglicher Wunsch.