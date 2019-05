Schwerin : Das Mueßer Holz summt und brummt

Wohnungsbaugenossenschaft lässt einige Häusergiebel mit fröhlichen Motiven versehen

von Onlineredaktion pett

14. Mai 2019, 12:00 Uhr

Die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft (SWG) gestaltet ihre Häuser mit fröhlichen Motiven. Nach der Reinigung der Fassaden werden diese mit frischer Farbe aufgehellt. „Einige Giebel wollen wir zudem mit Motiven versehen, die gute Laune machen“, verkündet Manuela Friedrich, kaufmännischer Vorstand der Genossenschaft. „Wir hoffen, dass sich darüber viele Stadtteilbewohner freuen werden.“ So prangt in der Ziolkowski-Straße 23 eine hübsche Biene an der Wand. Welche Tierchen als nächstes an den Häuserwänden auftauchen, wird noch nicht verraten. „Es wird aber auf jeden Fall eine Libelle dabei sein,“ sagt Manuela Friedrich.