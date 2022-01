Kultur in Schwerin : Das Schleswig-Holstein-Haus hat wieder geöffnet

Das Kulturforum lädt ein zum kostenlosen Besuch der Island-Ausstellung

von Bert Schüttpelz

18. Januar 2022, 18:10 Uhr

Das Kulturforum lädt ein zum kostenlosen Besuch der Island-Ausstellung

Kunst gratis: Das Schleswig-Holstein-Haus ist wieder geöffnet und lockt die Besucher mit einem kostenlosen Ausstellungsbesuch. Unter dem Titel „Samband“, was isländisch für „zusammen“ steht, präsentieren drei Künstlerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern Malerei, Fotografie und Objektkunst. Die Werke sind 2018 entstanden, während Susanne Gabler, Iwona Knorr und Grit Sauerborn auf Island lebten und arbeiteten. „Zusammen haben sie Eindrücke aus jenem Land gesammelt, das für Ursprünglichkeit, Rauheit, Einsamkeit aber auch Solidarität, Schönheit und Mystik steht“, erklärt die Leiterin des Kulturforums, Antje Schunke.

Die Fotografien von Iwona Knorr zeigen die innige Verbundenheit der Isländer mit ihrem Umfeld. Dabei erfährt die Natur eine begriffliche Erweiterung um das Mystische. Während die Malereien und Papiercollagen von Grit Sauerborn die Geschichten in Formen und Farben erlebbar machen, erzählen die Objekte von Susanne Gabler von isländischen Traditionen. Die Künstlerin nutzte diese, um vor Ort mit den Isländern auf ganz unmittelbare Weise in Kommunikation zu treten. Dabei thematisiert sie die voranschreitende Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll. Am 4. Februar ist die Musikerin Anne Munke aus Leipzig zu Gast mit sphärischem Gesang mit isländischen Klängen.

Für den Besuch des Schleswig-Holstein-Hauses gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Geöffnet ist das Kulturforum in der Puschkinstraße 12 dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr.