von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

In der kleinen Matinee am Mittwoch wird es dieses Mal Werke von Vivaldi, Telemann, Maute und Purcell zu hören geben. Das Ensemble Flautando Neubrandenburg unter der Leitung von Brita Moeller wird am Mittwoch, 24. Juli, von 13.10 Uhr an in der Schweriner Schlosskirche spielen. Einlass ist zehn Minuten vorher, der Eintritt frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.