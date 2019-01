Schwerin-Feldstadt : Demenzkranken helfen

Der Kurs beginnt Anfang Februar.

04. Januar 2019, 07:06 Uhr

Im Zentrum Demenz beginnt am 1. Februar der nächste Schulungskurs für Ehrenamtliche. Die Anmeldung ist bis zum 29. Januar möglich per E-Mail info@ zentrum-demenz.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0385 / 52 13 38 18. Der Kurs möchte Ehrenamtliche auf die Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz vorbereiten. Die Teilnehmer treffen sich an neun Terminen, um sich mit dem Thema Demenz zu beschäftigen, Wissen zu erwerben und persönliche Erfahrungen in Betreuungs- und Beglei-tungssituationen zu sammeln. Nach dem Kurs werden die Ehrenamtlichen durch das Zentrum Demenz an Menschen mit Demenz vermittelt, die ihre Hilfe im Alltag benötigen. Bei ihrer Aufgabe werden die Ehrenamtlichen intensiv durch die Mitarbeiterinnen des Zentrums Demenz begleitet. Jeden Monat werden zweistündige Fallbesprechungen angeboten. Einzelberatungen und gemeinsame Aktivitäten unterstützen die Ehrenamtlichen und tragen zum Zusammenhalt aller Beteiligten bei. So handelt es sich zwar um ein Ehrenamt, das jeder für sich in das eigene Leben integrieren kann, doch trotzdem finden die Ehrenamtlichen Gemeinschaft und fachliche Betreuung vor.