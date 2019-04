von svz.de

15. April 2019, 08:54 Uhr

Wessin | Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Doch die Wessiner und Nachbarn geben nicht auf. Zur dritten Freitagsdemo gegen geplante Windkraft-Anlagen kamen mehr als 180 Leute. Bürgermeisterin Britta Brusch-Gramm informierte über die weiteren Vorhaben. Am 26.April, am 3., 10 Mai und 17. Mai wird wieder demonstriert. Vom 20. bis 24. Mai soll es Mahnwachen in Schwerin geben.