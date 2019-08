Cambs : Der große Tag der Erstklässler

Fein rausgeputzt und mächtig aufgeregt waren auch die Erstklässler in Cambs.

von Katja Müller

11. August 2019, 05:00 Uhr

Fein rausgeputzt und mächtig aufgeregt waren auch die Erstklässler in Cambs. Die 21 Jungen und Mädchen der Klasse 1a schnupperten am Wochenende zum ersten Mal Schulluft. Ihnen und allen anderen 1711 Abc-Schützen wünscht die Redaktion einen guten Schulstart. Im vergangenen Jahr kamen 1818 Kinder zur Schule. Insgesamt werden an allen 82 allgemeinbildenden Schulen rund 19 200 Kinder und Jugendliche unterrichtet.