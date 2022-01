Wirtschaft in Schwerin : Der Grüne Dienstag für Unternehmer

Nachhaltiges Wirtschaften ist mehr als das Beachten von Klimastandards. Der Unternehmerverband hat einen Arbeitskreis installiert, der Firmenchefs mit Informationen und Netzwerken zum Thema Nachhaltigkeit versorgt.

von Bert Schüttpelz

14. Januar 2022, 18:52 Uhr

Nachhaltiges Wirtschaften ist mehr als das Beachten von Klimastandards. Der Unternehmerverband hat einen Arbeitskreis installiert, der Firmenchefs mit Informationen und Netzwerken zum Thema Nachhaltigkeit versorgt.

Öko ist populär, doch wie sollen Firmen auf die neuen Herausforderungen reagieren, ohne vom Markt gedrängt zu werden? Der Schweriner Unternehmerverband hat deshalb den „Grünen Dienstag“ ins Leben gerufen. „Das ist ein Arbeitskreis, der Firmenchefs mit Informationen und Netzwerken zum Thema Nachhaltigkeit versorgt“, erläutert Julia Jenzen, Referentin für Nachhaltigkeit im Verband.

Vereinte Nationen formulieren 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

Spätestens seit die Vereinten Nationen 2015 mit der Agende 2030 ein Bündel von 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung formuliert haben, setzen sich auch Unternehmer intensiv mit dem Thema auseinander. Welchen Beitrag zum Klimaschutz kann ein kleines Unternehmen leisten? Welche Möglichkeiten gibt es, an der Energiewende mitzuarbeiten? Wie kann der CO 2 -Ausstoß verringert und der ökologische Fußabdruck verbessert werden?

„Weil kleine Unternehmen sich keinen eigenen Klima-Manager leisten können, die Fragen aber im Raume stehen, haben wir einen speziellen Arbeitskreis für diese Problematik ins Leben gerufen“, sagt Carolin Hegewald, Regionalgeschäftsführerin des Verbandes. Koordinatorin ist Julia Jenzen, die als Veranstaltungsformat den „Grünen Dienstag“ etabliert hat. Jeden ersten Dienstag im Monat wird ein anderes Thema aus dem Komplex der 17 UN-Ziele herausgegriffen, von Fachleuten beleuchtet und praxisnah diskutiert.

E-Mobilität ohne Schnellladesäulen?

Das Themenspektrum ist groß, die Suche nach Antworten kompliziert. Wie soll die Umstellung auf E-Mobilität gelingen, wenn es in Schwerin nur 25 Ladesäulen gibt und keinen einzigen Schnellladepunkt? Welche Hilfen stehen Unternehmen bei dieser Umstellung zur Verfügung und wo gibt es sie? „Wir verstehen uns als Lotsen“, sagt Julia Jenzen. Denn einen zentralen Anlaufpunkt zum Thema „nachhaltig wirtschaften“ gäbe es in MV nicht. Also werden Experten zu einzelnen Schwerpunkten eingeladen. Über Klimaschutz als Artenschutz wird im Zoo gesprochen, über Wohlstandsmüll und Müllvermeidung auf der Sondermülldeponie des Landes auf dem Ihlenberg bei Schönberg. Junge Fachkräfte hinterfragen bei der Jobwahl Klimaschutz-Aspekte

Hegewald und Jenzen sind sich sicher, dass die Nachhaltigkeitsthemen auch in kleinen Firmen erheblich an Bedeutung gewinnen. „Wir beobachten einen Trend, dass junge Fachkräfte bei der Jobsuche ganz gezielt solche Fragen stellen. Klimaschutz, sparsamer Umgang mit Ressourcen, Müllvermeidung, Unternehmenskultur, Sinnhaftigkeit der Arbeit und andere Aspekte sind für junge Leute entscheidende Kriterien für die Bindung an ein Unternehmen“, weiß Carolin Hegewald aus ihren Gesprächen.

Der nächste „Grüne Dienstag“ findet am 1. Februar statt. Dann geht es darum, wie ehrenamtliches Engagement mit dem Unternehmensalltag zu vereinbaren ist und wie es den Ruf der Firma beeinflusst. Weitere Themen des Arbeitskreises werden „nachhaltig investieren“ und ein Praxisbeispiel für Work-Life-Balance in der Vier-Tage-Arbeitswoche sein.