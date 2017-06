Schwerins Stadtansichten : Der lange Weg zur Vorzeigestraße

vergrößern 1 von 2 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 2

Wer aus Richtung Sternberg kommend in die Innenstadt fährt, sieht schon am Güstrower Tor den Turm des Schlosses in der Ferne. Auf dem Asphaltband der Werderstraße geht es mit Tempo 30 voran. Auf der rechten Seite sind die Parktaschen gut gefüllt. Bäume und eine Bepflanzung drum herum sorgen für Grün. Was auffällt: Fast alle Gebäude sind saniert. Die Straße wird sogar noch weiter gebaut. In einer Lücke neben dem Hostel entsteht ein Wohnhaus, ein paar Meter weiter, auf der anderen Straßenseite, wird der neue Heine-Hort hochgezogen. Und gegenüber dem Werderhof nimmt ein weiteres Gebäude Gestalt an. Die Werderstraße ist ganz offenbar attraktiv – es lohnt sich, hier zu investieren. Vor dem Jahr 2000 war das noch ganz anders. Doch zur Bundesgartenschau sollte diese Straße in Ordnung gebracht werden, auch wenn sie kein direktes Buga-Vorhaben war.

Schon Anfang der 1990er Jahre wurde in Politik und Verwaltung über die Sanierung der Werderstraße diskutiert. Nicht nur der Fahrbahnbelag war desolat. Viel schlimmer sah es im Untergrund aus. Rohrleitungen waren alt und erneuerungsbedürftig, der gemauerte Abwasserkanal drohte einzustürzen. Und mit zunehmendem Verkehr wurde es nicht besser. Jahr für Jahr stand die Erneuerung der Werderstraße im Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt. Doch Jahr für Jahr wurde das Vorhaben wieder gestrichen. Es fehlte schlicht das Geld.

Im Sommer 2000 war es dann endlich so weit. Mit Hilfe von Fördermitteln konnte die Sanierung der Einfallsstraße in Angriff genommen werden. Das Ziel: Bis zur Bundesgartenschau 2009 sollte alles fertig sein.

Zunächst wurden an der Werderkaserne auf der Kreuzung Werderstraße-Knaudtstraße die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert. Das Erstaunliche: Das befürchtete Verkehrschaos blieb aus. Die Stadtwerke hatten die Arbeiten bewusst in die Ferienzeit gelegt – das bewährte sich, die ganz großen Staus gab es nicht.

Doch die Arbeiten zogen sich hin. Erst 2007 konnte ein Baustellenfest kurz vor der Fertigstellung gefeiert werden. Doch mit der Übergabe der Werderstraße hörten die Bautätigkeiten nicht auf. An etlichen Häusern an der Trasse standen kurze Zeit später Gerüste. Die Häuser wurden saniert und präsentieren sich jetzt wieder in altem Glanz.

Die Werderstraße wurde aber nur bis zur Ecke vor der Weißen Flotte saniert. Der Abschnitt bis zur Schlossbrücke ist bis heute in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Für diesen Bereich gab es schlicht noch keine Fördermittel und allein aus eigener Kraft kann die hoch verschuldete Stadt die Arbeiten nicht ausführen. Allerdings gab es für die Kai-Mauer und den Fußweg zwischen Weißer Flotte und Schlossbrücke Geld. So ist hier auch der Gehweg mit teurem Kleinpflaster in Ordnung gebracht worden – ganz nach historischem Vorbild.

Was in diesem Abschnitt besonders auffällt, sind etliche in das Pflaster eingelassene Bronzeplatten. Mit dem Kauf dieser Plaketten unterstützten viele Schweriner, aber auch Auswärtige, die Arbeit des Buga-Förderverein und setzten sich gleichzeitig ein persönliches „Denkmal“.



