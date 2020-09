Schwerin : Der steinige Weg zum Traumberuf

100 Nationen in Schwerin: Mohamed Larbi Najjari arbeitet bei der Wohnungsgesellschaft als IT-Experte

14. September 2020, 05:00 Uhr

Menschen aus rund 100 Nationen leben in Schwerin und Umgebung. Einige von ihnen sind bereits eine lange Zeit bei uns in Deutschland, andere erst wenige Wochen. Sie alle haben ihre Geschichte. Einige von ihnen stellen wir vor. Heute: Mohamed Larbi Najjari aus Tunesien. „Die ersten zwei Nächte in Schwerin konnte ich nicht schlafen. Ich habe eine ganze Packung Zigaretten geraucht und kein Auge zu gemacht“, sagt Mohamed Najjari. Der Tunesier kommt aus Ariana, unweit des Flughafens Carthage bei Tunis. Die Ruhe in Schwerin sei ihm fremd gewesen. Wo er herkommt, ist es hektisch und laut. Inzwischen hat sich Mohamed Najjarisich an die Stille und das Tempo in Mecklenburg gewöhnt. Dabei war es ursprünglich gar nicht sein Ziel, in Deutschland sesshaft zu werden. Doch dann kam alles anders. In Tunesien begegnet er 2001 einer jungen Schwerinerin, die dort im Urlaub ist. Über das Internet entwickelt sich später eine Partnerschaft. 2005 heiraten sie. „Wir haben sogar zweimal geheiratet. Einmal in Tunis und einmal hier“, so Mohamed Najjari. Seine Frau Claudia plant den Umzug nach Tunis. Die Reiseverkehrskauffrau hofft, für einen Reiseveranstalter arbeiten zu können. Zehn Tage vor der Hochzeit wird klar: das klappt nicht. Die Jobsuche bleibt erfolglos. Ihr Arbeitgeber schickt sie nach Spanien. „Damals hatte ich eine gute Arbeit am Flughafen von Tunis“, so Najjari. Er ist IT-Spezialist. Seine Eltern wollten eigentlich, dass er Wirtschaft studiert, aber das sei nicht sein Ding gewesen. Er macht den Eltern zuliebe das Abitur in Fachrichtung Wirtschaft. „Das war damals eine neue Fachrichtung. Und meine Eltern waren überzeugt, dass ich damit eine gute berufliche Zukunft haben könnte. Aber ich wollte etwas anderes“, sagt er. Najjari sieht sich in den 90er-Jahren als einen jungen Mann aus der „Generation dazwischen“. „Wir waren die, die auf der Straße Fußball spielten, und die, die mit dem Spielen am Computer anfingen“, erinnert er sich. Für ihn beginnt es mit einem Commodore 32. Sein Berufswunsch entwickelt sich: IT-Fachmann.

Vier Jahre dauert seine teure Ausbildung zum Informatiker und Netzwerker. Erst helfen seine Eltern bei der Finanzierung. Nach und nach verdient Najjari durch Nebenjobs eigenes Geld. Nach der Lehre findet er eine gut bezahlte Arbeit. Wenn es für seine Frau in Tunesien nicht klappt, so hofft er damals, könne es mit seiner Qualifikation für ihn in Deutschland besser laufen. Doch sein Weg wird steinig. In Schwerin angekommen, besucht er einen Sprach-und Integrationskurs. Dann einen Grundlagenkurs EDV. Alles nicht neu für ihn. Der Dozent gab ihm dann irgendwann die Schlüssel für den IT-Raum und sagte ihm, dass er dort nun der Chef sei. „Ich habe mich um Hardware und Netzwerk gekümmert. Gerne wäre ich dann Flugzeugmechaniker geworden oder hätte mich im Fernstudium auf IT-Sicherheit spezialisiert“, erzählt er. Es kam wieder anders. Praktika, Zeitarbeit, kleine Jobs und Frust. 2010 gibt er auf und geht zurück nach Tunis.

Dort gibt es Unruhen. Die Revolution beginnt. „Meine Frau machte sich Sorgen. Unsere Tochter war klein und dann war klar: Es muss in Schwerin klappen“, so Najjari. Eine Odyssee. Zeitarbeit, Kommissionierer in Bad Hersfeld, Produktionshelfer und andere Jobs. Anfang 2015 beginnt er als Sprachmittler bei der Schweriner Wohnungsgesellschaft WGS. Er spricht Arabisch, Französisch, Englisch, Deutsch und etwas Italienisch und Spanisch. Sein befristeter Vertrag wird verlängert. „Ich war zufrieden. Der Job war gut, das Klima prima. Aber ich war auch traurig, denn mit einer Tätigkeit in der IT würde es wohl nichts mehr werden“, sagt er rückblickend.

Ein Zufall ändert alles. Ende 2017 wird Najjari zur Personalabteilung und zur Geschäftsführung der WGS gebeten. „Sie haben mich gefragt, warum ich mich nicht auf die interne Ausschreibung für den IT-Bereich beworben habe. Doch von der Ausschreibung wusste ich damals nichts“, so der Tunesier.

Eine Nacht musste er darüber schlafen, doch natürlich sagte er zu, als ihm das Schicksal die Hand reichte. Die Freude darüber sieht man ihm heute noch an. Najjari verantwortet gemeinsam mit einem Kollegen die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitsprozesse der WGS. Aktuell steht der Schulbeginn des Sohnes an. „Die jungen Leute heute sind eine andere Generation. Da hat jeder Tablet oder Smartphone und sie spielen kaum noch zusammen auf der Straße“, meint Najjari und gibt zu, dass auch er noch gern am Computer zockt. „Für den Geschmack meiner Frau zu viel“, sagt er lacht dabei.