Schwerin : Die fleißigen Stadt-Gestalter

Mehr als 200 Schweriner engagieren sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik

von Timo Weber

27. Dezember 2018, 08:44 Uhr

Die Stadtvertretung hat in diesem Jahr achtmal öffentlich getagt und dabei mehr als 460 Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Das umfangreichste Programm gab es im Übrigen nach der politischen Sommerpause: Im September hatten die Ehrenamtler 65 Punkte zu klären. Doch Kommunalpolitik ist mehr als Stadtvertretung. Insgesamt engagieren sich mehr als 200 Schweriner im Ortsbeiräten, in Ausschüssen und in Aufsichtsräten und gestalten so das städtische Leben mit ihren Entscheidungen mit.

In diesem Jahr hat die Verwaltung nicht die meisten Vorlagen für Beschlüsse in das höchste politische Gremium gegeben. Spitzenreiter mit eigenen Anträgen in der Stadtvertretung war die Fraktion Die Linke, gefolgt von ASK und CDU.