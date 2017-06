Schwerins besondere Bäume : Die Flügelnüsse vom Domportal

vergrößern 1 von 1 Foto: bert 1 von 1

In der Landeshauptstadt stehen viele Bäume mit Besonderheiten: sehr alte, sehr große, sehr seltene oder Gehölze mit einer speziellen Bedeutung wie etwa der Baum der Pressefreiheit, der Schnullerbaum, die Hochzeitsbäume oder die Buga-Linde.

Doch in der Altstadt stehen – abgesehen von den Linden rund um den Pfaffenteich – nicht mehr viele Bäume im öffentlichen Raum. Zu diesen wenigen gehören die beiden Exemplare der hierzulande recht seltenen Flügelnuss, die sich am Südportal des Domes befinden. Sie sind etwa 100 Jahre alt und tragen auch regelmäßig Früchte: kleine, halbkreisförmige Nüsschen mit Flügeln, die an bis zu 40 Zentimeter langen Spindeln hängen.

Das Besondere der Exemplare am Dom ist ihre Wuchsform: Diese beiden Bäume sind einstämmig, was für diese Art sehr ungewöhnlich ist. Denn üblicherweise treiben Flügelnüsse viele Wurzelschösslinge, die ein Stammgewirr bilden, so dass der Baum so breit wie hoch erscheint. Damit eignet sich die Flügelnuss gut für Zu sehen ist diese Wuchsform auch in Schwerin, und zwar im Schlossgarten. Nahe des kleinen Kanals im Grünhausgarten wurden nach Plänen von Gartenbaumeister Peter Joseph Lenné zwei Flügelnussbäume gepflanzt. Sie haben zehn Stämme – die ursprünglichen Hauptstämme sind bereits vermodert – und einen Kronendurchmesser von gut 25 Meter. Und sie haben sich versamt. Wind oder Wasser haben die Flügelnüsse mehr als 100 Meter weiter getragen und Schösslinge sprießen lassen, die mittlerweile schon zu stattlichen Bäumen an verschiedenen Plätzen im Schlossgarten herangewachsen sind.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 28.Jun.2017 | 23:21 Uhr