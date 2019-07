Schwerin : Die geheime Kraft der Kräuter

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die einen beißen in die Nase, die anderen verströmen magischen Wohlgeruch: Kräuter gibt es viele, aber sind sie auch bekannt? Auf einer Wanderung mit Anne-Katrin Schmiedehaus durch den Kräutergarten des Freilichtmuseums erfahren Teilnehmer am morgigen Sonntag von 11 bis 13 Uhr alles über die geheimen Kräfte der Kräuter. Sie vermittelt Wissenswertes und Mystisches über die Kraft der Blüten, Blätter und Wurzeln, über Vitamine und die kleine Hausapotheke der Natur. Anne-Katrin Schmiedehaus-Engel führt eine Naturheilpraxis und eine Kräuterschule. Nebenbei pflegt sie den Kräutergarten des Freilichtmuseums in Schwerin-Mueß und gestaltet Führungen über die Wiesen des Museumsgeländes. Auf dem Rundgang schaut sie am Kräuterbeet und im Dorfschullehrergarten vorbei. Dort können einheimische Heil- und Wildkräuter entdeckt und probiert werden. Je nach Saison und Wetter wartet ein individuelles Wildkräutererlebnis. Die Tour am Sonntag heißt Blütenzauber. Informationen unter Telefon 0173/7510515.