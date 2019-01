Schwerin : Die Geschichte der Familie Blum

von svz.de

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Freitag, um 19.30 Uhr, eine Lesung in der Stadtbibliothek statt. Autorin Annette Leo liest aus dem Buch „Das Kind auf der Liste“. Annette Leo hat sich auf die Suche gemacht und erzählt die Geschichte der von den Nazis verfolgten Familie Blum und zugleich auch die Geschichte des Verschweigens einer Opfergruppe in der Nachkriegszeit: die der Sinti und Roma.