Schwerin : Die Geschichte von Willy Blum

von svz.de

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus liest Autorin Annette Leo heute aus ihrem Buch „Das Kind auf der Liste: Die Geschichte von Willy Blum und seiner Familie“ in der Stadtbibliothek im Klöresgang 3. Die Lesung, die von Stadtpräsident Stephan Nolte eröffnet wird, beginnt um 19.30 Uhr.

Willy Blum war 16 Jahre alt, als er in Auschwitz Birkenau ermordet wurde. Von ihm blieb nur ein Name auf einer Liste, neben dem durchgestrichenen Namen Jerzy Zweigss, der durch Bruno Apitz' Roman „Nackt unter Wölfen“ weltberühmt wurde.

Über Willy Blum und seine Familie wusste man bislang nichts. Annette Leo hat sich auf die Suche gemacht und erzählt die Geschichte der Familie Blum und zugleich auch die Geschichte des Verschweigens einer Opfergruppe in der Nachkriegszeit: die der Sinti und Roma. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen sind unter Telefon 0385/ 5901921 oder per an E-Mail an stadtbibliothek@schwerin.de möglich.