29. Juli 2019, 09:07 Uhr

Vier Gitarrenmagier aus drei Ländern haben sich gefunden, um bei der 4. „Nacht der Gitarren“ in Schwerin das Publikum mit ihrer virtuosen Saiten-Show zu verzaubern. Am Freitag, dem 27. September, dürfen sich die Schweriner auf „das größte Gitarrenevent Europas“ freuen, versprechen die Veranstalter. Es findet im Speicher in der Röntgenstraße statt.