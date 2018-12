Schwerin : Die stillen Schönheiten

Aquarium im Humboldthaus zeigt die Unterwasserwelt Südamerikas.

von Christian Koepke

13. Dezember 2018, 12:07 Uhr

Antennenwelse kennen Aquarium-Fans aus dem heimischen Becken. Wer einmal Artgenossen im XXL-Format sehen möchte, der sollte einen Blick in das Aquarium im Humboldthaus des Zoos werfen. Dort gibt es so genannte Wabenschilderwelse, die normalerweise im Amazonas und Orinoco ihre Runden drehen. Das Maul der Welse besitze kräftige Lippen und sei zu einer Saugscheibe umgebildet, erklärt Zoo-Biologin Sabrina Höft. Mit diesem „Raspelmaul“ könnten die Fische Algen und Pflanzen von Steinen und Wurzeln abraspeln und sich in fließenden Gebirgsbächen durch Ansaugen festhalten.

Im Humboldthaus-Aquarium befinden sich die Wabenschilderwelse in bester Gesellschaft – von Roten Schilderwelsen, aber auch von Dickkopf-Scheibensalmlern, Gefleckten Scheibensalmlern, Roten Hakenscheibensalmlern und Belem-Süßwasserrochen.

„Die Form der Salmler erinnert manche Besucher an Piranhas“, sagt Sabrina Höft. Im Gegensatz zu den Piranhas seien Salmler jedoch Vegetarier – grundsätzlich jedenfalls. So könne es schon mal passieren, dass die Salmler den Rochen bei der Fütterung einen Stint wegschnappen, so Höft.

Süßwasserrochen sind Tag und Nacht auf Nahrungssuche. Dabei durchpusten sie den Bodengrund und legen so ihre Beute frei. Für Ruhepausen vergraben sie sich gerne im Sand. Zur Verteidigung besitzen sie einen Stachel am Schwanzende, der durch ein Gelenk auf gerichtet wird und auch für Menschen gefährlich sein kann. Über die Größe der Population in freier Natur gibt es nur wenige Informationen. Belem-Süßwasserrochen sind auch in Zoos eine Rarität. „Nach unseren Informationen gibt es in Deutschland nur noch eine weitere Einrichtung, die die Fische zeigt“, sagt Sabrina Höft.