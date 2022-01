Schwerin : Diebstahl, Bedrohung und Körperverletzung hielten Polizei in Atem

Die Beamten wurden am Wochenende zu mehreren Einsätzen in der Altstadt und im Mueßer Holz gerufen, bei denen Männer verletzt und Portmonees geklaut wurden.

von Maren Ramünke-Hoefer

17. Januar 2022, 18:21 Uhr

Die Beamten wurden am Wochenende zu mehreren Einsätzen in der Altstadt und im Mueßer Holz gerufen, bei denen Männer verletzt und Portmonees geklaut wurden.

Trickdiebstahl durch „Antanzen“ nennt die Polizei das, was einem 57-Jährigen in der Nacht zum Sonnabend gegen 2.15 Uhr in der Puschkinstraße passierte: Aus einer Gruppe heraus näherte sich ihm ein Mann. Wenig später bemerkte der 57-Jährige, dass sein Portmonee weg war. Daraufhin nahm er „wiederum Kontakt zur Personengruppe auf“, wie es die Polizei formuliert. Es kam zu einem handgreiflichen Streit. Die Polizei konnte vier Tatverdächtige ermitteln, die zwischen 23 und 25 Jahren alt sind.

23-Jähriger in der Hamburger Allee verletzt

Eine weitere körperliche Auseinandersetzung ereignete sich gegen 18 Uhr in der Hamburger Allee „Am Stein“. Nach ersten Erkenntnissen verletzten mehrere Personen einen 23-jährigen Mann, der zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht werden musste.

Zwei Stunden später, gegen 20 Uhr, wurde ein 48-Jähriger von mehreren Personen im Mueßer Holz angegriffen und leicht verletzt. Ihm wurde anschließend sein Portmonee gestohlen.

Tatverdächtiger gestellt, Opfer bisher unbekannt

Bei einem weiteren Einsatz gegen 21.06 Uhr konnte die Polizei einen Tatverdächtigen aufgreifen, das Opfer ist bislang allerdings unbekannt. Offenbar kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. „Einer folgenden Bedrohung konnte sich ein bisher unbekannter Geschädigter entziehen“, so Polizeisprecherin Juliane Zgonine. Die Ermittlungen dauern an.