SChwerin : Digitaler Bauantrag vorbereitet

Die entsprechenden Verwaltungsbereiche werden aktuell schon auf die neue Software vorbereitet, erklärt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gert Rudolf.

von svz.de

05. Februar 2019, 08:28 Uhr

Die Stadtverwaltung bereitet das digitale Bauantragsverfahren vor. Darauf verweist die CDU-Fraktion in Reaktion auf einen Prüfantrag der Bündnisgrünen. Die entsprechenden Verwaltungsbereiche werden aktuell schon auf die neue Software vorbereitet, erklärt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gert Rudolf. „ Wie bereits im Bauausschuss kommuniziert wurde, sind bereits vor drei Jahren die Weichen für den digitalen Bauantrag gestellt worden“, so Rudolf. Jedoch sei die digitale Umstellung aller Verfahren des Bauamtes hoch komplex. In den nächsten Monaten werde die Testphase für die Einführung eines Dokumenten-Managementsystems (DMS) beginnen. „Die Dauer bis zur Genehmigung eines Bauvorhabens hängt ab von der Komplexität des Bauvorhabens, der personellen Ausstattung im Fachdienst und dem Tempo der Bearbeitung durch Externe, wie etwa Gutachter“, erläutert Gert Rudolf. „Mit der abschließenden Einführung des digitalen Verfahrens gehen die Mitglieder der CDU-Fraktion von einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und auch von einer Erhöhung der Servicequalität aus“, so Rudolf.

Im Jahr 2016 wurden 316 Bauanträge bei der Stadt eingereicht. Im vergangenen Jahr waren es sogar 412.