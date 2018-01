Leezen : Discounter schließt vorerst die Tür

vergrößern 1 von 1 Foto: Müller 1 von 1

von Katja Müller

erstellt am 13.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Sonnabend ist Schluss. Der Netto-Supermarkt in Leezen schließt seine Türen. Allerdings nicht für immer. Wie der Konzern jetzt ankündigte, wird großflächig umgebaut. So werde der Discounter seine Türen erst im Juni wieder öffnen. Für die Mitarbeiter des Marktes bedeutet dies aber keine halbjährliche Zwangspause, sie sollen ihren Dienst in anderen Filialen des Unternehmens ab Montag für die nächsten sechs Monate antreten. Mitte der 90-er-Jahre wurde der Gebäudekomplex sowie das benachbarte Wohngebiet errichtet. Neben dem Discounter haben sich in dem Gebäudekomplex am Ortseingang auch weitere Kleinunternehmen und Händler eingemietet, die von der Discounter-Schließung nicht betroffen sind.