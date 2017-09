Schweriner Supermarkt : Discounter steht leer

vergrößern 1 von 1 Foto: raab 1 von 1

von Volker Raab

erstellt am 12.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Viel Platz, kein Abnehmer: Seitdem der Penny-Markt, der vorher in den Dreesch-Arkaden sein Zuhause hatte, auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Neubau gezogen ist, stehen die ehemaligen Verkaufsräume des Discounters in der Friedrich-Engels-Straße leer. Der Umzug ist nun einige Monate her, ein neuer Mieter ist aktuell noch nicht bekannt. „Wir möchten uns dazu nicht äußern“, sagt eine WGS-Sprecherin.