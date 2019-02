von svz.de

01. Februar 2019, 08:00 Uhr

Am Donnerstag, 7. Februar, tagt der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr um 17.30 Uhr im Stadthaus, Am Packhof 2-6, in Raum 1.029 zu seiner nächsten Sitzung. Die Mitglieder des Ausschusses werden unter anderen den Antrag zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Diskussion stellen.