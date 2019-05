Schwerin : Diskussion zur schicksalhaften Europa-Wahl

von Mario Kuska

In einer angeregten Podiumsdiskussion mit namhafter Besetzung zum Thema Schicksals-Wahl für die Europäische Union soll es am Dienstag von 12 bis 14 Uhr im Demmlersaal des Rathauses um die Frage gehen „Welche Bedeutung hat die EU für uns?“ SVZ-Chefredakteur Michael Seidel begrüßt in seiner Rolle als Moderator Innenminister Lorenz Caffier, IHK-Geschäftsführer Siegbert Eisenach und EU-Vertreter Richard Kühnel.