23. Januar 2019, 05:00 Uhr

An der Beruflichen Schule für Gesundheit und Sozialwesen findet am 30. und 31. Januar eine Registrierungsaktion der DKMS statt. Die DKMS vermittelt Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind und gibt ihnen dadurch eine neue Lebenschance. An beiden Tagen werden Informationsveranstaltungen sowie Registrierungen in der Dr.-Hans-Wolf Straße 9 durchgeführt.