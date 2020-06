Schwerin : „Dr. K“ wartet weiter auf Sanierung

Über die Höhe der finanziellen Unterstützung für das Jugendhaus sprechen die Stadtvertreter erst bei der Beratung des Doppelhaushaltes 2021/22

von Christian Koepke

17. Juni 2020, 05:00 Uhr

Im Prinzip ist sich die Mehrheit der Stadtpolitik einig: Das Jugendhaus „Dr. K“ in der Dr.-Külz-Straße braucht Unterstützung. Doch über das Wann und Wie gibt es Streit. 100 000 Euro wollten SPD und Bündnisgrüne aus der Infrastrukturpauschale des Landes für die Sanierung des Hauses zur Verfügung stellen, fanden für ihren Antrag in der Stadtvertreter-Sitzung aber keine Mehrheit. Das „Dr. K.“ sei das einzige kommunal geförderte Jugendhaus in der Innenstadt, sagte SPD-Stadtvertreter Heiko Steinmüller in der Debatte über den Nachtragshaushalt. Das Haus leiste eine wichtige Arbeit, müsse aber dringend renoviert werden. „Lassen Sie uns ein gemeinsames Signal an die Jugendlichen in der Stadt senden“, appellierte Steinmüller. Auch CDU/FDP-Fraktionschef Gert Rudolf, Silvio Horn, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Bürger, und Dr. Daniel Trepsdorf, Vize-Fraktionschef der Linken, erkannten zwar die Bedeutung des „Dr. K“ an, sprachen sich jedoch dafür aus, über finanzielle Hilfen für das Jugendhaus erst bei der Beratung des Doppelhaushaltes 2021/22 zu sprechen.