Schwerin : Dreescher Markt: Herrenloser Koffer sorgt für Aufregung

Einen Polizeieinsatz hat es am Mittwoch gegen 13.45 Uhr am Dreescher Markt gegeben.

von svz.de

20. Februar 2019, 14:24 Uhr

Am Mittwoch wurde ein herrenloser Koffer an der Schweriner Haltestelle Dreescher Markt gefunden. Die Polizei in Schwerin kam zum Einsatz. Der Bombenspürhund reagierte negativ. Um eine weitere Gefahr ausschließen zu können, wurde der Munitionsbergungsdienst angefordert.

