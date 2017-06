Kita-Kosten in Schwerin : DRK erhöht Kita-Beiträge

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der DRK-Kreisverband Schwerin erhöht die Elternbeiträge in seinen Kinderbetreuungseinrichtungen. Am kräftigsten fällt die Erhöhung in der Kita Kinderland in der Andrej-Sacharow-Straße aus. Für einen Ganztags-Krippenplatz müssen Eltern dort jetzt 253 Euro monatlich zahlen – fast 50 Euro mehr als bisher. Für einen Ganztags-Kindergartenplatz werden nun 130 Euro im Monat fällig, eine Erhöhung um 40 Euro. Und für den Hort steigen die Elternbeiträge von 78 auf 91 Euro.

„Eine Erhöhung der Elternbeiträge ist immer eine unangenehme Sache, aber sie ist unvermeidbar“, sagt Jens Leupold, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Schwerin. „Wir haben seit vielen Jahren die Elternbeiträge in der Kita Kinderland nicht erhöht, die Betriebskosten sind aber erheblich gestiegen“, erläutert Leupold. Das betreffe vor allem die Personalkosten. „Es wäre unseren Erzieherinnen gegenüber unfair, wenn sie von den Tariferhöhungen, die bei anderen Trägern längst greifen, ausgeschlossen sein würden. Gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden“, betont der DRK-Kreischef. Und nicht zu unterschätzen sei angesichts des Erzieherinnenmangels auch die Fachkräftesicherung. Denn wenn Mitbewerber deutlich mehr bezahlen, sei der Reiz des Wechsels groß. In den vergangenen zwei Jahren seien außerdem der Krippenbereich der Kita Kinderland und die Spielflächen saniert worden.

„Wir haben die Elternvertreter im Vorfeld der Beitragserhöhung von unseren Plänen in Kenntnis gesetzt und eingeladen, an den Verhandlungen mit der Stadt über die Betreuungskosten teilzunehmen“, berichtet Leupold. Zudem seien die Eltern über Aushänge informiert worden. „Natürlich gab es Fragen, doch insgesamt haben wir Akzeptanz gefunden.“ Denn die Erhöhung der Elternbeiträge sei zwar nicht unerheblich gewesen, doch seien die Kosten im Vergleich zu Einrichtungen anderer Träger noch immer sehr günstig. „Wir liegen bei Ganztagsplätzen in der Krippe pro Monat noch gut 50 Euro unter dem Stadt-Durchschnitt, im Kita-Bereich sind es mehr als 30 Euro und im Hort gut 15 Euro“, rechnet der DRK-Geschäftsführer vor.

Auch in der zweiten DRK-Kita in Schwerin, der Villa Traumland in der Bornhövedstraße, steht eine Erhöhung der Elternbeiträge an, wenngleich in deutlich geringerer Höhe, kündigt Leupold an. Denn für diese Einrichtung seien in den vergangenen Jahren schon moderate Anpassungen erfolgt. Über die genau Höhe könne er noch nichts sagen, denn derzeit würden die Verhandlungen mit der Stadt noch laufen. Künftig sollen die Anpassungen für beide DRK-Kitas alle zwei Jahre erfolgen.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 27.Jun.2017 | 16:00 Uhr