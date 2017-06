Protest in Schwerin : Dwang-Radweg: Der Kampf geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Der lange Zeit umstrittene Radweg am südlichen Ufer des Dwang und hinüber zur Krösnitz kann geplant und gebaut werden. Das haben die Stadtvertreter mit knapper Mehrheit entschieden. Doch die Diskussion geht weiter. Die Anwohner wollen nicht hinnehmen, dass der Radweg an ihren Grundstücken entlang führt. Sie werfen dem Behindertenbeirat falsche Angaben vor, die möglicherweise das Abstimmungsverhalten der Stadtvertreter beeinflusst haben.

Behindertenbeiratsmitglied Michael Brehmer hatte während der Stadtvertretersitzung erklärt, dass die so genannte Variante 3a im nördlichen Bereich des Dwang nicht geeignet sei, weil die zu starke Steigungen aufweise, die von Rollstuhlfahrern nicht bewältigt werden könnten. Der Beirat hatte sich daher für die Variante 1 am Dwang-Südufer ausgesprochen. Dem widersprechen die Anwohner. „Die Trasse verläuft vom Alten Friedhof unter der Eisenbahnunterführungen hindurch und am Bahndamm entlang zum Dwang“, erläutert Karlheinz Bartlau. „Um die südliche Trasse zu erreichen, muss man einen Berg hinauf und wieder hinunter. Die von uns vorgeschlagene Trasse 3a hingegen ist ohne Anstieg zu erreichen.“ Warum der Behindertenbeirat trotz eines Vor-Ort-Termins zu einer anderen Erkenntnis kam, können die Anwohner nicht nachvollziehen.

„Ich gehe davon aus, dass das knappe Abstimmungsergebnis anders ausgefallen wäre, wenn der Behindertenbeirat objektiv geurteilt hätte“, sagt Uwe Voege. „Es wird weder die SPD noch die CDU wollen, dass Menschen mit Handicap, die Variante 1 nicht erreichen können und hätten wohl anders abgestimmt.“

Auch das Argument des Behindertenbeirates, dass „erhebliche Biotope zerstört“ werden, wie die Vorsitzende Angelika Stoof an die Stadtvertreter schreibt, lassen die Anwohner nicht gelten. „Ein Biotop würde tatsächlich bei Variante 3a beeinträchtigt“, sagt Karlheinz Bartlau. „Im südlichen Bereich sind es aber gleich mehrere, auf der Biotop-Karte der Stadt ausgewiesene Flächen, die zerstört werden. Und auf der Krösnitz sind es noch mehr.“

Die Interessengemeinschaft Südlicher Dwang zweifelt auch die Kosten von mehr als zwei Millionen Euro bei einem städtischen Eigenanteil von 440 000 Euro an. „Die Variante 3a ist mindestens 50 Prozent preiswerter, als Variante 1“, sagt Wolf-Rüdiger Suttkus. Der Ingenieur für Tiefbohrtechnik weist darauf hin, dass Teile der geplanten Radwegtrasse jedes Jahr unter Wasser stehen. „Eine Baugrunduntersuchung ist hier noch nicht gemacht worden. Wir wohnen hier aber schon seit Jahrzehnten. Wir wissen, dass der Baugrund nicht überall tragfähig ist.“

Seltsam finden es die Anwohner auch, dass ihnen Oberbürgermeister Rico Badenschier versichert hat, dass der Radweg nicht gebaut wird, wenn es keine 90-prozentige Förderung gibt. „440 000 Euro als städtischer Anteil sind aber deutlich mehr als zehn Prozent“, rechnet Karlheinz Bartlau vor.

Die Anwohner wollen weiter kämpfen. Sie haben am Donnerstag einen Termin beim Bürgerbeauftragten des Landes und wollen ihn um Hilfe bitten.



von Gert Steinhagen

erstellt am 07.Jun.2017 | 05:00 Uhr