Schwerin : Ein Blick in die Hochschule

von svz.de

03. August 2019, 05:00 Uhr

Bei den Info-Abenden an der Fachhochschule des Mittelstands erhalten Studieninteressenten jeden ersten Dienstag im Monat Einblick in die Hochschule, die Studiengänge und die entsprechenden Studieninhalte. Von 17.30 Uhr an können sie mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern ins Gespräch kommen und ihre individuellen Fragen stellen. Eine Anmeldung für den Besuch am 6. August in der August-Bebel-Straße 11 ist nicht nötig.